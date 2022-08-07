A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

07.08.2022 13:11
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'ndeki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlı takım, 12 Ağustos Cuma günü ise İran ile karşı karşıya gelecek.

Gruplarını birinci ve ikinci bitirecek takımlar, 14 Ağustos'ta oynanacak yarı finalde mücadele etme hakkı elde edecek. Final maçı ise 15 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek Bakan Kasapoğlu: İslam dünyasının birlikteliği, tüm dünyaya örnek teşkil edecek Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kurulu
Kaynak: AA

voleybol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
11:41 Demirtaş ve Kavala kavgası! Cemal Enginyurt'un korumasının gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anlar ortaya çıktı
11:19 Antalya açıklarında deprem! Çevre iller de hissetti
11:18 Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol ilişkilerini sosyal medyadan duyurdu
11:00 Fanatik damat, düğün çıkışı gelini eve bırakıp Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 13:11:18. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement