A Milli Kadın Voleybol Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nda ilk maçına yarın çıkacak

Gruplarını birinci ve ikinci bitirecek takımlar, 14 Ağustos'ta oynanacak yarı finalde mücadele etme hakkı elde edecek. Final maçı ise 15 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

Konya 'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'ndaki ilk maçında yarın Özbekistan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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