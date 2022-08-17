5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

17.08.2022 21:40
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk yarışlarında milli takım, günü 5 madalyayla tamamladı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda okçuluk yarışlarında milli takım, günü 5 madalyayla tamamladı.

Konya Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleşen müsabakalarda, kadınlar makaralı yay takımı, Ayşe Bera Süzer, Sevim Yıldır ve Yeşim Bostan Uçar ile altın madalya sahibi oldu.

Kadınlar klasik yay takımı ise Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun ve Aslı Er ile altın madalya elde etti.

Erkekler klasik yay takımı da Mete Gazoz, Samet Ak ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile altın madalyaya ulaştı.

Makaralı yay karışık takımı, Emircan Haney ve Yeşim Bostan Uçar ile altın madalya kazandı.

Klasik yay karışık takımı da Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile gümüş madalya aldı.

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Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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