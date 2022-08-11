5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

11.08.2022 22:30
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para atletizmde Türk sporcular 4 madalya elde etti.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para atletizmde Türk sporcular 4 madalya elde etti.

Konya Atletizm Pisti'ndeki yarışlarda milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kadınlar T53-54 sınıfı 100 metre finalinde kürsüde Türk sporcular yer aldı. Zübeyde Süpürgeci altın, Zeynep Acet gümüş ve Nurşah Usta bronz madalya aldı.

Erkekler T46-47 sınıfı yüksek atlamada ise Abdullah Ilgaz, gümüş madalyayı boynuna taktı.

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Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz minderden gümüş madalya ile ayrıldı Eskişehirli milli güreşçi Muhammet Akdeniz minderden gümüş madalya ile ayrıldı UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı) UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 1 Vaduz: 2 (İlk yarı)
Kaynak: AA

Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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