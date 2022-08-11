Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para atletizmde Türk sporcular 4 madalya elde etti.
Konya Atletizm Pisti'ndeki yarışlarda milli sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
Kadınlar T53-54 sınıfı 100 metre finalinde kürsüde Türk sporcular yer aldı. Zübeyde Süpürgeci altın, Zeynep Acet gümüş ve Nurşah Usta bronz madalya aldı.
Erkekler T46-47 sınıfı yüksek atlamada ise Abdullah Ilgaz, gümüş madalyayı boynuna taktı.
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