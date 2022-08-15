5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
Üye Girişi

5. İslami Dayanışma Oyunları

15.08.2022 16:56
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular takım müsabakalarında 3 altın madalyayı da aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para masa tenisi branşında milli sporcular takım müsabakalarında 3 altın madalyayı da aldı.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen para masa tenisinin son gününde kadınlar sınıf 9-10 kategorisinde Merve Cansu Demir, Ümran Ertiş, Neslihan Kavas'tan oluşan milli takım, Azerbaycan- Tacikistan'dan oluşan karma takımı 2-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

Sınıf 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım, İran'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Sınıf 5'te ise Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, İran'ı yenerek altın madalya kazandı.

Türkiye, oyunlarda para tenisinde 6'sı altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.

YORUMLAR
500
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için mevlit okutuldu Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya için mevlit okutuldu 5. İslami Dayanışma Oyunları 5. İslami Dayanışma Oyunları SPOR alterde İranlı sporcudan 3 rekor, 3 altın SPOR alterde İranlı sporcudan 3 rekor, 3 altın
Kaynak: AA

Neslihan Kavas, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
17:04 Sunucu Zuhal Topal, hayranlarının beğenisini toplayan 2 pozu peş peşe paylaştı
16:57 Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları başlıyor! İşte haftanın programı...
16:30 Erdoğan'a 'diktatör' diyen CHP'li Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan cezalandırılması istendi
16:30 Hayvanlarını otlatan 18 yaşındaki çoban, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 18:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement