Türkiye , oyunlarda para tenisinde 6'sı altın, 2'si gümüş ve 1'i bronz olmak üzere toplam 9 madalya elde etti.

Sınıf 4'te Abdullah Öztürk , Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım, İran 'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

Neslihan Kavas, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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