Konya'da oynadıkları ilk maçın çok zorlu geçtiğini belirten İzzet, "Pakistan beklediğimizden daha iyi voleybol oynadı. Oyuna adapte olmamız biraz sürdü. İkinci sette farklı bir şekilde öndeyken seti kaybetmemiz karşılaşmayı bu noktaya getirdi. Umarım önümüzdeki karşılaşmalarda oyunumuzun üzerine koyarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Pakistan, voleybol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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