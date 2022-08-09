5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

09.08.2022 22:16
5. İslami Dayanışma Oyunları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup eden Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı İzzet Ünver, "Umarım, önümüzdeki karşılaşmalarda oyunumuzun üzerine koyarak devam ederiz." dedi.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Pakistan'ı 3-1 mağlup eden Erkek Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı İzzet Ünver, "Umarım, önümüzdeki karşılaşmalarda oyunumuzun üzerine koyarak devam ederiz." dedi.

Kaptan İzzet Ünver, Pakistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Konya'da oynadıkları ilk maçın çok zorlu geçtiğini belirten İzzet, "Pakistan beklediğimizden daha iyi voleybol oynadı. Oyuna adapte olmamız biraz sürdü. İkinci sette farklı bir şekilde öndeyken seti kaybetmemiz karşılaşmayı bu noktaya getirdi. Umarım önümüzdeki karşılaşmalarda oyunumuzun üzerine koyarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Pakistan, voleybol, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

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