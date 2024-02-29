Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası tamamlandı

Konya\'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası, Konya'da gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda, K44 Kadınlar ve K44 Erkekler kategorilerinde birincilik elde eden sporcular açıklandı.

29.02.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ev sahipliği yaptığı organizasyonda birincilik elde eden sporcular şöyle:

K44 Kadınlar

47 kilo: Büşra Emire

52 kilo: Lütfiye Özdağ

57 kilo: Sümeyye Özcan

65 kilo: Ayşe Dudu Karatay

+65 kilo: Nisa Nur Gürses

K44 Erkekler

58 kilo: Yusuf Eren Ay

63 kilo: Mehmet Dönmez

70 kilo: Yusuf Yünaçtı

80 kilo: Oktay Atalay

+80 kilo: İsmail Kaynak

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da düzenlenen Türkiye Para Tekvando Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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