5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yapıldı - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yapıldı

05.08.2022 14:46

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında, 22pist bisikleti22 yarışması Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirildi.

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlen 5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında, 22pist bisikleti22 yarışması Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirildi.

Kadınlar Elit Scratch 10 kilometre ve Erkekler Elit Scratch 15 kilometre Yarışı'nda sporcular mücadele etti.

Kadınlarda Kazakistanlı sporcu Rinata Sultanova birinci, Maleyzalı sporcu Nur Aisyah Mohamad Zubir ikinci, Özbekistanlı sporcu Sofiya Karimova ise üçüncü oldu.

Erkeklerde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori birinciliği, İranlı sporcu Behnam Ariyan ikinciliği, Kazakistanlı sporcu Alisher Zhumakan ise üçüncülüğü elde etti.

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi

Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışlar öncesi yaptığı konuşmada, İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Altay, Konya'nın çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "İnşallah açılış seremonisini 9 Ağustos akşamı Cumhurbaşkanımızın ve devlet başkanlarımızın katılımıyla stadyumda büyük bir organizasyonla yapacağız." dedi.

"Konya'ya ve Türkiye'ye yakışır bir ev sahipliği yapmak istiyoruz"

Sporcuların gelişine ve takvimine göre yarışmaların bir taraftan başladığına değinen Altay, şöyle konuştu:

"Bugün resmi müsabakaların açılışını Türkiye'nin ilk veledromunda yapmış olduk. Konya'ya ve Türkiye'ye yakışır bir ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu tesisler İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcularımıza ev sahipliği yapıyor ama sonrasında hem Türkiye'den bisiklet sporcularına hem de büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Konya'mız 2022 İslam Şehirleri Spor Başkenti, 2023'te de Dünya Şehirleri Spor Başkenti. Onun için birçok müsabakaya ev sahipliği yapacağız. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcuyu misafir ediyoruz, onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Sporcular, oyunlar kapsamında atıcılık, atletizm, basketbol, bisiklet, bocce, cimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk para-yüzme gibi dallarda yarışacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda bisiklet yarışları yapıldı - Son Dakika

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