Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası A Grubu'nda Konya Büyükşehir Belediye Spor ile Trabzon Büyükşehir Belediyespor, 31-31 berabere kaldı.
Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan eleme turu karşılaşmasının ilk yarısında, Konya Büyükşehir Belediye Spor 17-16 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, başa baş geçen mücadele sonucunda maç 31-31 skorla tamamlandı.
Grubu averajla lider tamamlayan Konya Büyükşehir Belediye Spor, sekizli finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Son Dakika › Spor › Konya ve Trabzon Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?