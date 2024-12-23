Konya\'ya Türkiye\'nin En Kapsamlı Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi Kazandırılıyor

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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı spor tesislerinden biri olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni Konya'ya kazandırmak için çalışmalara hızla devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi geleceğin şampiyonlarını yetiştirme hedefiyle Türkiye'nin ilk yeşil sertifikasına sahip Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni Konya'ya kazandırmaya hazırlanıyor. Spora ve gençliğe yatırımı her zaman önceleyen Selçuklu Belediyesi'nin bu alandaki en büyük yatırımlarından bir tanesi olan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin tamamlanması ile spor camiasına çok önemli bir altyapı kaynağı sağlanmış olacak. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, imalat çalışmalarının devam ettiği merkezde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

"Tüm sportif çalışmalarımızı taçlandıracak bir yatırıma imza atıyoruz"

Konya'nın ilk, Türkiye'nin de en kapsamlı spor tesislerinden biri olacak Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde yapım çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak hem ülkeye hem de şehre katkı sunacak ve bugüne kadar ki sportif çalışmalarımızı taçlandıracak önemli bir yatırımı Konyamıza kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geleceğimiz olan gençlere ve çocuklarımıza yatırım yapmak, onlara en iyi fiziki ortamları sunma noktasında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çerçevede projelendirilen ve bu önemli spor yatırımımız ile gençlerimiz aynı anda toplam 18 farklı spor branşında spor yapma imkanına kavuşacak. 1 günde en az bin 200 ila bin 500 arasında sporcu merkezimizden yararlanabilecek. Merkez ile gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak, daha fazla sayıda gencimizin, çocuğumuzun spor yapmasını sağlamak ve bununla birlikte de uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programları sayesinde yeteneklerimizi keşfetmek hedeflerimiz arasında yer alıyor. Tabii bu noktada en büyük amacımız buralardan olimpiyatlara sporcu yetiştirmek. İnşallah bu merkezimiz hem ülkemizin spor altyapısına katkı sunacak hem de buradan nice başarılı sporcular elde edecekleri başarılarla göğsümüzü kabartacak. Sporu ve gençlerimizi düşünürken çevreye ve doğaya karşı duyarlı tesisler üretmeye ayrıca dikkat ediyoruz. Bu sebeple tesisimiz gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlarken Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi olacak. Ayrıca merkez kendi enerjisinin yüzde 90'ını çatısında kurulacak olan güneş enerjisi panellerinden elde ederek yıllık 350 bin kw/saat enerji tasarrufu sağlayacak" dedi.

Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi donanımıyla dikkat çekiyor

23 bin 514 metrekare bina alanı ve 15 bin 630 metrekare açık saha alanı bulunan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde, 25 metreye 35 metre ve 25 metreye 12,5 metre ebatlarında 2 adet yüzme havuzu, hentbol ölçeğinde kapalı spor salonu, karate, judo, jimnastik, masa tenisi, güreş, satranç, tekvando, wushu, kickboks ve okçuluk branşlarına uygun spor salonları, fitness salonu, FİFA standartlarına uygun futbol sahası, Dünya Atletizm Birliği standartlarına uygun atletizm pisti, spor müzesi, spor mağazası, seminer salonu, VİP odası, kafeterya, idari birimler ve diğer ihtiyaç alanları yer alacak. Tesisin havuzlarında aynı anda 150 öğrenci yüzme eğitimi alabilecek. Diğer salonlarda da antrenman süresine bağlı olarak her birinde 20 sporcu aynı anda olmak üzere en az 200 sporcu eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebilecek. Atletizm sahasında da aynı anda 150 sporcu rahatlıkla aktivite yapabilecek. - KONYA