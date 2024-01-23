Konyaaltı Belediyesi\'nden Kış Spor Kurslarına Kayıtlar Başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin çocuk ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirdiği kış spor kurslarında 2'nci dönem futbol, tenis, basketbol ve sabah sporu kurslarına kayıtlar başladı.

Konyaaltı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan futbol, tenis çocuk, tenis yetişkin, basketbol ve sabah sporu kurslarına başvurular, online olarak alınmaya başlandı. Futbol, tenis çocuk, tenis yetişkin, basketbol ve sabah sporu olmak üzere 5 branşta açılacak kursta, uzman eğitmenler ücretsiz eğitim verecek. Kursa katılmak isteyenler 28 Ocak 2024 tarihine kadar www.konyaalti.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Kurslar hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların, Spor İşleri Müdürlüğü'nün 0 (242) 245 55 00 (6252), (6255) telefon numarasından detaylı bilgi alabileceği bildirildi.

"Kış spor kurslar"

Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen, göreve geldikleri günden bu yana çocuklar ve yetişkinler için spor kursları düzenlediklerini belirtti. Esen, "Konyaaltı ilçemizde spora önem veriyoruz. Yetişkinlerimiz ve çocuklarımız için açtığımız kış sporları kurslarına kayıtlarımız başlamıştır. Vatandaşlarımızı spor kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum" dedi. - ANTALYA