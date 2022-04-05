Konyaaltı'nda sabah sporu - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaaltı'nda sabah sporu

05.04.2022 16:02
Konyaaltı'nda sabah sporu

Konyaaltı'nda vatandaşlar HayatPark ve Konyaaltı Sahili'nde güne sabah sporu ile başlıyor.

Konyaaltı'nda vatandaşlar HayatPark ve Konyaaltı Sahili'nde güne sabah sporu ile başlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi iş birliği ile HayatPark ve Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlara, birlikte sabah sporu yapma imkanı sunuyor. Hafta içi her sabah 09.00-10.30 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde spor yapma imkanı bulan Konyaaltılılar, güne sporla başlamanın tadını çıkarıyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerine HayatPark'ta yürüyüş ve egzersiz ile başlayan vatandaşlar, Salı ve Perşembe günleri ise Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş ve stretching yapıyor.

"Sağlıklı yaşam"

Sabah sporunun, kilo kaybını destekleyen, vücut direncini önemli ölçüde arttıran ve kalp sağlığını korumada etkili olan bir etkinlik olduğunu belirten Konyaaltı Belediyesi Antrenörü Selin Bakar, "Daha fazla enerji, daha iyi odaklanma, daha iyi bir ruh hali ve sağlıklı bir bedene sahip olmak için sabah sporu yapıyoruz ve herkese öneriyoruz" dedi.

"Vatandaşlar memnun"

HayatPark'ta yapılan yürüyüş ve egzersiz sonrası duyduğu memnuniyeti dile getiren Şükriye Sapmaz Tınay, "Bütün kadınları buraya spora davet ediyorum. Bütün insanların sporla iç içe olması güzel. Hocamız eşliğinde ve bu müthiş doğanın içinde spor yaptık, daha ne olsun" dedi. - ANTALYA

Konyaaltı'nda sabah sporu
Konyaaltı'nda sabah sporu
Konyaaltı'nda sabah sporu
Konyaaltı'nda sabah sporu

YORUMLAR
500
Mavi Kelebekler zirve yarışını sürdürüyor Mavi Kelebekler zirve yarışını sürdürüyor Konyaaltı'ndan engelli haklarına destek protokolü Konyaaltı'ndan engelli haklarına destek protokolü

Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sahili, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı'nda sabah sporu - Son Dakika


Son Dakika
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
15:08 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Naci'ye yüzükleri geri veren Safiye nereye gidecek?
14:58 Nisa bebeğin beyin ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Bakımevi görevlisi hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı
14:52 Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor
14:52 Muharrem İnce'den ilginç basın toplantısı! Partisinin tarım politikalarını ahırda anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaaltı'nda sabah sporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement