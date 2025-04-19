Konyaaltı'nda Yelken Yarışları Heyecanı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yelken yarışları gerçekleştirildi.

Konyaaltı sahilinde düzenlenen yarışlarda, sporcu çocuklar belirlenen parkuru en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Türkiye Yelken Federasyonu Milli Hakemi Tuncay Tanrıverdi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen yelken yarışlarının Antalya Yelken Kulübü organizasyonunda gerçekleştirildiğini, hazırlıkların hafta başından itibaren sürdüğünü söyledi.

Yarışların iki sınıfta planlandığını belirten Tanrıverdi, "Optimist sınıfı ve biraz daha büyük yelkene sahip ILCA sınıfında bugün ve yarın 6 yarış yapmayı hedefliyoruz. Her gün üçer yarış planladık." dedi.

Tanrıverdi, yelken sporunun küçük yaşlardan itibaren çocukların öz güven gelişimine önemli katkı sağladığını belirterek, bu spor sayesinde çocukların yaşamlarında karşılaştıkları zorluklara karşı doğru karar verme becerisi kazandığını ifade etti.

Ailesiyle yelken sporuna ilgi duyan Egemen Özkaya, çocuğunun yelkene olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını ve kendilerinin teşvikiyle geliştiğini söyledi.

Yelken sporunun çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Özkaya, bu sporun doğayla iç içe oluşunun çocuklara farklı bir bakış kazandırdığını, rüzgarla uyum içinde olmayı ve centilmenliği öğrettiğini söyledi.

Yelken sporu yapan 9 yaşındaki Korel Özkaya ise yelkenle kendini özgür hissettiğini ve yarışlarda eğlenmek için mücadele ettiğini ifade etti.