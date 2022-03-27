Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor - Son Dakika
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Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor

27.03.2022 13:59
Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Kastamonu temsilcisi Araç Belediyespor'u konuk eden Mavi Kelebekler, rakibini 38-25 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 16. hafta mücadelesinde Kastamonu temsilcisi Araç Belediyespor'u konuk eden Mavi Kelebekler, rakibini 38-25 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi 16. haftasında Kastamonu temsilcisi Araç Belediyespor'u konuk eden Konyaaltı Belediyespor rahat bir galibiyet elde etti. Mavi Kelebekler, sahadan 38-25'lik galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerini korudu. Karşılaşmanın ilk yarısını da 17-13 önde kapatan Konyaaltı, gelecek hafta çıkacağı lig ve kupa maçları öncesi moral depoladı.

"Taraftar yalnız bırakmadı"

Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da oynanan maça Konyaaltı taraftarının ilgisi de oldukça yüksekti. Mavi Kelebekler Taraftar Grubu'nun yanı sıra aileleriyle maçı takip eden minik taraftarlar da tribünde renkli görüntüler oluşturdu. Karşılaşma sonunda galibiyet sevincini çocuklarla paylaşan sporcular, minik hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Başkan Esen tebrik etti"

Mavi Kelebekler'i tebrik eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Ligin alt ve üst sıraları artık yavaş yavaş şekilleniyor. Takımımız ligde zirve yarışında mücadele verirken, Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Önümüzdeki hafta hem lig hem de kupada çok önemli maçlara çıkacak olan Mavi Kelebekler'imize başarılar diliyorum" dedi.

"Güzel ve dostça geçti"

Antrenör Birol Ünsal ise kendilerini zor bir sürecin beklediğini belirterek, "Lig ve Türkiye Kupası'nda oynayacağımız önemli maçlar öncesinde iyi bir hazırlık oldu. Genç bir takıma karşı oynadık. Güzel ve dostça geçen maçı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

"Avrupa kupalarına katılma hedefi"

Üç golle takıma katkı veren sol kanat oyuncusu Ceylan Aydemir de maçı kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Aydemir, "Önümüzde daha uzun bir süreç var. Ligi üst sıralarda bitirip Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor
Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor
Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor
Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor
Konyaaltı zirve takibini bırakmıyor

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Kastamonu, Konyaaltı, Tragger, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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