Konyaspor 2-0 Önde Kapattı

12.04.2026 15:36
Konyaspor, Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Jevtovic, Olaigbe, Bardhi, Muleka, Kramer

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde, Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka, Serginho, Larsson

Goller: Dk. 21 Kramer, Dk. 28 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 38 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

5. dakikada sol kanattan topla hareketlenen Babicka'nın ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.

21. dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nin pasında topla hareketlenen Kramer'in ceza sahası içerisinden şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

26. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı önledi.

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kullanılan kornerde oluşan karambolde Jin-Ho Jo'nun topla buluşturduğu Muleka, ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

44. dakikada Çağtay Kurukalıp'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:09:14. #7.13#
