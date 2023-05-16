Konyaspor 4 de 3 yaptı! Alanya deplasmanında gol yağmuru - Son Dakika
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Konyaspor 4 de 3 yaptı! Alanya deplasmanında gol yağmuru

16.05.2023 23:10

Süper Lig ekibi Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve son 4 haftada 3. galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabamcom Konyaspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-0'lık skorla kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü.

Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov

3-0'LIK NET SKOR

Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 74. dakikada Alejandro Pozuelo, 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.

Son haftalara damga vurdular! Konyaspor'dan Alanya deplasmanında gol şov

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puana yükseldi, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

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Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor 4 de 3 yaptı! Alanya deplasmanında gol yağmuru - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor 4 de 3 yaptı! Alanya deplasmanında gol yağmuru - Son Dakika
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