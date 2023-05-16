Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor ile Arabamcom Konyaspor karşı karşıya geldi. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor 3-0'lık skorla kazanarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü.
Konuk ekip Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 15 ve 74. dakikada Alejandro Pozuelo, 54. dakikada Soner Dikmen kaydetti.
Bu sonucun ardından Konyaspor 49 puana yükseldi, Alanyaspor ise 38 puanda kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor deplasmanına konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Konyaspor 4 de 3 yaptı! Alanya deplasmanında gol yağmuru - Son Dakika