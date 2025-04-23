Konyaspor'a Ağır Yenilgi, Uçar Sorumluluğu Üstlendi - Son Dakika
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Konyaspor'a Ağır Yenilgi, Uçar Sorumluluğu Üstlendi

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a 5-1 kaybettikleri maç sonrası sorumluluğu aldı.

23.04.2025 00:09
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TÜRKİYE Kupası'na veda eden Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, "Bugün itibariyle ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kupa yolculuklarının sona erdiğini belirten Uçar, "Çok hayal kurmuştuk. Kupayı çok istiyorduk. İlk oynadığımız Kepez maçından itibaren, ne kadar istediğimizi bu ana kadar belli etmiştik. Bu akşam itibariyle maalesef kupa yolculuğumuz sona erdi. Alışık olmadığımız farklı bir yenilgi aldık. Kupada bu ana kadar etkili performans sergileyerek son 14 takım arasına kalıp, yarı finale kalmıştık. En zor gruptan elemeleri geçip, lider çıkıp toplam 1 gol yiyip, 18 gol atarak gelmiştik. Ama bugün itibariyle maalesef istediklerimizi yapamadık. Maçtan önce sınırlarımızı zorlamamız gereken bir maç demiştim. Rakibin de gücünü bilerek. Ama bugün itibariyle bırakın sınırlarımızı zorlamayı, kendi normal standart performansımızın da altında kaldığımız bir maç oynadık. İlk kez bu kadar etkisiz bir performans gösterdik. Gerçekçi olmak gerekirse takım olarak" ifadelerini kullandı.

Ağır yenilginin sorumlusunun kendisi olduğunu ifade eden Recep Uçar, "Bugüne kadar, bu noktaya getirene kadar gerçekten çok ciddi efor sarf ettiler. Bu ana kadar bizleri hep sevindiren sonuçlar aldılar. Özellikle kupada. Ligin de son bölümünde 7 maçta 5 galibiyeti alan oyuncular, kesinlikle onlarla haksızlık edemem. İçeride onlara söylediğim gibi ben sonuç ne olursa olsun, onların bugüne kadar ortaya koyduğu efor mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum. Evet bugün itibariyle ağır bir yenilgi varsa, bunun da birinci sorumlusu benim, net söyleyeyim. Evet coşkulu bir oyun oynamak istedik. Yeri geldiğinde riskler aldık. Karşılığını alamadık" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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