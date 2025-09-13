Konyaspor Alanyaspor’a Mağlup - Son Dakika
Konyaspor Alanyaspor’a Mağlup

13.09.2025 22:19
Konyaspor, Süper Lig'de Alanyaspor'a 1-2 mağlup oldu. Tek gol Enis Bardhi'den geldi.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

KONYASPOR: Deniz Ertaş-, Andzouana, Adil Demirbağ (Dk.77 Jevtovic), Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer (Dk.82 Stefanescu), Ndao (Dk.74 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk.46 Muleka) Bardhi, Umut Nayir

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran-, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk.74 İzzet Çelik), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk.65 Hagi), Ogundu (Dk.86 Fatih Aksoy), Hwang (Dk.65 Güven Yalçın)

GOLLER: Dk.51 Enis Bardhi (Konyaspor) Dk.27 Ogundu, Dk.79 Maestro (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Bjorlo, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Andzouna, (Konyaspor) Makouta, Lima, Ümit Akdağ (Alanyaspor)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 1-2 mağlup oldu. Konyaspor'un tek golünü Enis Bardhi atarken, Alanyaspor ise Ogundu ve Maestro'nun golleriyle galip gelen taraf oldu.

14'üncü dakikada Umut Nayir'in ara pasıyla ceza alanına giren Ndao'nun şutunu kaleci güçlükle kontrol etti.

27'nci dakikada topla birlikte ceza alanına sokulan Ogundu'nun şutu ağlarla buluştu: 0-1.

34'üncü dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı korner atışında topa yükselen Adill'in kafa vuruşu az farkla autta çıktı.

50'inci dakikada Umut Nayir'in pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Muleka'nın şutu az farkla auta çıktı.

51'inci dakikada Andzouana'nın ceza alanı sağ çaprazından içeriye ortasında topla buluşan Enis Bardhi'nin şutu ağlarla buluştu: 1-1.

65'inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Enis Bardhi'nin şutunu kaleci kornere çeldi.

79'uncu dakikada Ogundu'nun ceza alanı içerisinde pasına gelişine vuran Ogundu'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.

Kaynak: DHA

Enis Bardhi, Konyaspor, Maestro, Futbol, Güncel, Konya, Spor, Son Dakika

