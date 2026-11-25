Konyaspor, Alanyaspor maç hazırlığında İlhan Palut yönetiminde antrenman yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maç için Murat Kurum Tesisleri'nde çalıştı. İlhan Palut yönetimindeki antrenman ısınma ve bitiricilik çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi; hazırlık yarın saat 11.30'da tamamlanacak.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Bitiricilik ile devam eden antrenman, çift kale ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
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