İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Antrenmana, tedavisine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Oğulcan Ülgün katılmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor