Konyaspor, Avusturya'nın Wiener Neustadt şehrinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, koşu ve çabukluk çalışması ile başladı. Üç grupta oynanan rondo ile devam eden idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, savunma-hücum organizasyon ve bitiricilik çalışması yaptı. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi. - KONYA
Son Dakika › Spor › Konyaspor Avusturya'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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