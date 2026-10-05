Konyaspor, Başakşehir maçı öncesi milli futbolcularla tesiste çalıştı

Konyaspor, Başakşehir maçı öncesi milli futbolcularla tesiste çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Başakşehir ile 11 Ekim Pazar günü oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlığını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda milli takımlardan dönen Masuaku ve Andzouna yer aldı, ekip yarın saat 11.30'da çalışacak.
Konyaspor, 11 Ekim Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig 7. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda; milli takımlarından dönen oyuncular Arthur Masuaku ve Yhoan Andzouna da yer aldı. Isınma ve 5'e 2 ile başlayan antrenman, topla oyunlarla sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
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