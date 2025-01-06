Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Devam etme şansımız görünmüyor' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Devam etme şansımız görünmüyor'

Geniş Video İzle

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yeterli destek sağlanmaması durumunda kulübün geleceğinin tehlikede olduğunu belirterek, 15 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmayacaklarını duyurdu. Kulübün 450-500 milyon lira civarında borcu olduğunu vurgulayan Korkmaz, somut bir destek olmadığı takdirde kulübün geleceğinin tehlikede olduğunu sözlerine ekledi.

06.01.2025 18:29  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ömer Korkmaz: "Bir şeyler yapılacak gücünü hissedemediğimizde devam etme şansımız görünmüyor"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz:

"Bu saatten sonra burada kalırsak Konyaspor'a zarar vereceğimizi düşündük"

"Yaklaşık 450-500 milyon lira civarında çevrilmesi gereken bir borç var"

"Güçlü bir destek olmadığı sürece bana göre bu kulübün devam etmesi de mümkün görülmüyor"

KONYA - Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, olağanüstü genel kurulda yeterli desteğin sağlanmaması durumunda tekrardan aday olmayacaklarını açıkladı. Başkan Korkmaz, "Genel kurula kadar somut bir destek veya bir proje ile bir şeyler yapılacak gücünü hissedemediğimizde devam etme şansımız görünmüyor" dedi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü genel kurul öncesi basın toplantısı düzenledi. Konyaspor Stadyum Basın Toplantısı Salonu'nda konuşan Başkan Ömer Korkmaz, "Yaklaşık 2 aydır bir araya gelemedik. Ama bu genel kurul kararı sonrası soruları cevaplamak istedik. Bizim adımıza geldiğimiz günden beri zor geçen bir 13 ay oldu ama göreve geldiğimiz gün ve bu gün arasında her anlamda daha iyi bir Konyaspor olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da daha iyi olacağını ümit ediyorum. Geçmişle alakalı hepimizin bildiği konuları tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Geçen sezon zorlu bir zaman geçirdik. Neredeyse kadronun yüzde 80'i yenilemek zorunda kaldığımız bir süreç oldu. Elimizdeki bütçeyle de en iyi kadroyu kurduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki hatalarımız olmadı diyemeyiz, hatalarımız da oldu. Bu sorunlar her dönem olur ama bu hatalar çok büyük hatalar olup kulübü çok zorlamasın diye büyük paralar harcamadan kadromuzu kurduk" ifadelerini kullandı.

"Bu saatten sonra burada kalırsak Konyaspor'a zarar vereceğimizi düşündük"

15 Ocak'ta yapılacak olan olağanüstü kongre hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Korkmaz, "Geldiğimiz noktada gündemimiz aslında genel kurul. Yönetim olarak geldiğimiz günden beri canla başla kulübü nasıl ayakta tutabiliriz kavgasını verdik. Mümkün olduğunca popülist davranış ve yaklaşımlardan uzak kalmaya gayet edip kulübün iyi yerlere gelmesi için çalıştık. Geldiğimiz günle bugünkü tablo arasından çok büyük farklar yok. Kulübün hepimizin bildiği borçlar, yöneticilere ve vergi borcu. Bunlar dışındaki yaklaşık 450-500 milyon lira civarında çevrilmesi gereken bir borç var. Aslında uzun vadeli yönetim kurulu olarak başladık bu işe. Bize genel kurul kararını almakta ki en büyük sebebimiz yönetim kurulu kendi gücünde kulübe yapması gerekenin fazlasını yaptı. Bu süreçte belediye başkanımız ve bakanlarımızdan destek aldık ama bu destekler kulübün mevcut yapısı için yeterli değil. Bundan sonraki süreçte eğer güçlü bir destek olmadığı sürece bana göre bu kulübün devam etmesi de mümkün görülmüyor aslında. Bizim yönetimimizin bu saatten sonra pek fazla yapabileceği kalmadığı için biz bu kararı aldık. Bu saatten sonra burada kalırsak Konyaspor'a zarar vereceğimizi düşündük. Genel kurula kadar somut bir destek veya bir proje ile bir şeyler yapılacak gücünü hissedemediğimizde devam etme şansımız görünmüyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ömer Korkmaz, Konyaspor, Politika, Futbol, Finans, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Devam etme şansımız görünmüyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
10:41 MİT, PKKKCK’nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi MİT, PKK/KCK'nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
07:11 Torreira’dan Acun Ilıcalı’ya olay yanıt Torreira'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt
06:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a zehir zemberek sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:24:19. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Devam etme şansımız görünmüyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.