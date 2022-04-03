Konyaspor Başkanı Özgökçen, down sendromlu Ebubekir ile Göztepe maçını seyretti - Son Dakika
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Konyaspor Başkanı Özgökçen, down sendromlu Ebubekir ile Göztepe maçını seyretti

03.04.2022 22:21
Konyaspor Başkanı Özgökçen, down sendromlu Ebubekir ile Göztepe maçını seyretti

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, down sendromlu Ebubekir Tepe ile İttifak Holding Konyaspor'un sahasında oynadığı Göztepe maçını birlikte izledi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, down sendromlu Ebubekir Tepe ile İttifak Holding Konyaspor'un sahasında oynadığı Göztepe maçını birlikte izledi.

Konya'da evi ve odası taraftarı olduğu Konyaspor'un renklerine boyanan down sendromlu Tepe'nin, takıma ilgisi ulusal basında yer alınca Özgökçen, Tepe ve ailesini Göztepe karşılaşmasına davet etmişti.

Özgökçen ile Göztepe karşılaşmasını izleyen Tepe, maç boyunca yerinde hiç oturamazken, atılan 3 gol sonrasında büyük sevinç yaşadı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Özgökçen ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Göztepe maçını, evinin odasını yeşil-beyaza boyayan Konyaspor sevdalısı arkadaşım Ebubekir ile izledik. Bu galibiyet senin için Ebubekir." ifadesine yer verdi.

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İttifak Holding, Konyaspor, Göztepe, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor Başkanı Özgökçen, down sendromlu Ebubekir ile Göztepe maçını seyretti - Son Dakika


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