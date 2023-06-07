Konyaspor, Beşiktaş maçı sonrası hakemi hedef alan bir paylaşım yaptı - Son Dakika
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Konyaspor, Beşiktaş maçı sonrası hakemi hedef alan bir paylaşım yaptı

07.06.2023 22:42

Beşiktaş ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Konyaspor, mücadelenin bitmesinin ardından bir açıklama yaparak hakem yönetimine tepki sert gösterdi. Yeşil-beyazlılar yaptıkları açıklamada, "Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi Ümit Öztürk, ne yazık ki yine baskıya dayanamayarak sıralı ve art niyetli hatalara imza atmıştır" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig'in haftasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşan Konyaspor Kulübü, 3-3 berabere kaldıkları mücadele sonrası sert bir açıklama yaptı.

HAKEMİ HEDEF ALDILAR

Yeşil beyazlı ekip yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi Ümit Öztürk, ne yazık ki yine baskıya dayanamayarak sıralı ve art niyetli hatalara imza atmıştır." ifadelerini kullanıldı.

İŞTE KONYASPOR'UN AÇIKLAMASI

"Anadolu takımlarının zor şartlarda mücadele ettigi Süper Lig'de, en büyük sorunu teşkil eden MHK ve hakemler, ligin son haftasında da sahne aldı.

Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız maçın hakemi Ümit Öztürk, ne yazık ki yine baskıya dayanamayarak sıralı ve art niyetli hatalara imza atmıştır.

Konyaspor Kulübü olarak her fırsatta adil oyun vurgusu yapmamıza rağmen, mevcut MHK düzeninde bir değişim olmadığı ve olmayacağı açıktır.

Anadolu kulüplerinin elleri, ayakları bağlı mücadele etmek zorunda olduğu futbol camiamızda, Konyaspor olarak sisteme itirazımızı yüksek sesle haykıracağımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz.

Söz konusu hakemin taraflı tavırlarını kamu vicdanına bırakıyor, bir an evvel MHK sisteminin TFF tarafından ele alınmasını beklediğimizi kamuoyuna duyururuz."

Lig bitti ama tepkiler bitmedi! Konyaspor'dan Beşiktaş maçı sonrası jet hızında paylaşım
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Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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