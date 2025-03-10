Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında antrenmanlarına başladı.

10.03.2025 21:07
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Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda; Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise, topla ısınma ile başlayan ve iki grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idmanı 7'ye 7 oyun, dönüşümlü olarak yapılan koşu ve çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, maç hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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