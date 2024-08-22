Konyaspor Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Konyaspor Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Ali Çamdalı, maçın zorluğunun farkında olduklarını belirtirken, oyuncular da ciddiyetle çalıştıklarını vurguladı.

22.08.2024 20:30
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- Konyaspor'da Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: "Çok zor bir maç bizi bekliyor"

Yusuf Erdoğan: "İşimizin ciddiyetinin farkındayız"

KONYA - Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bodrum FK maçı hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Kamuoyunda kolay bir maç gibi gözükse de çok zor bir maç bizi bekliyor. Bodrum'un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersi çok zor bir maça çıkacağımızı gayet iyi biliyoruz" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktör Ali Çamdalı, "Kamuoyunda kolay bir maç gibi gözükse de çok zor bir maç bizi bekliyor. Bodrum'un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersi çok zor bir maça çıkacağımızı gayet iyi biliyoruz. Analiz ederken de bunu net bir şekilde fark ettik. Özellikle son oynan Eyüpspor-Bodrum maçında skora aldanmamak lazım, öyle bir oyun yoktu sahada. İyi yaptıkları şeyler var. Geçmişten gelen oyuncu grubu var. İsmet hocayla birlikte beraber oynamayı bilen bir alışkanlıkları var. İçeride galip gelmeye çalışacaklar. Zor bir maç bizi bekliyor ancak en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarımızla birlikte maça hazırlanıyoruz. Analizleri yapıyor ona göre antrenman formatını düzenliyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Galatasaray maçında kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İşimizin ciddiyetinin farkındayız"

Yeşil-beyazlı ekibe bu sezon katılan Yusuf Erdoğan ise, ligin yeni ekiplerinden biriyle karşılaşacaklarını belirterek, "Böyle takımlar her zaman sürpriz yapabilir. O yüzden işimizin ciddiyetinin farkındayız. Biz de Süper Lig'in en önemli ve hem de en eski kulüplerinden biriyiz. İşimizi şansa bırakmadan iyi çalıştık. Maça iyi hazırlandık. İlk 2 haftada Kasımpaşa'da geri döndük, Galatasaray maçında da hem oyunumuz hem de mücadelemiz, analizlere bakıldığında olumlu şeyler vardı. Bodrum maçını en iyi şekilde atlatıp içeride Kayserispor maçını da kazanarak milli araya 6 puanla girmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Bodrum FK maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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