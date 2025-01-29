Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile yapacağı maça hazırlanıyor. Teknik direktör Uçar galibiyet istiyor.

29.01.2025 13:46
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sipay Bodrum FK ile 31 Ocak Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Uçar, pazar gününden beri maçın hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Sahalarında oynayacakları maçtan galip gelmek istediklerinin vurgulayan Uçar, "Bu maç bizim için hayati önem arz ediyor. Bütün hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Taktiksel, fiziksel ve zihinsel olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, seyircimizin ciddi desteğiyle iyi oyun ve sonuçla yolumuza devam etmek istiyoruz. Son haftalardaki oyundan memnunum ama sonuca yansıtamadık. Ümit ederim puanla çıkış yakalayacağımız bir maç olur. Mazereti olmayan, her koşulda sahadan iyi sonuçla ayrılıp daha rahat konuma geleceğimiz bir maç." ifadelerini kullandı.

Yeşil beyazlı oyuncu Melih İbrahimoğlu da maçta taraftar desteğinin önemine işaret ederek, "Alacağımız galibiyetin hem şehre hem de takıma iyi geleceğine inanıyorum. Evimizde 3 puan alıp, taraftarımızı evlerine mutlu göndermek istiyoruz. Onların tribünleri doldurmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Antrenman

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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