Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı (Dk. 77 Prib), Melih İbrahimoğlu (Dk. 77 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Uğurcan Yazğılı), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Ndao), Kramer (Dk. 84 Umut Nayir)
Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 61 Cenk Şen), Taylan Antalyalı, Mohammed (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Okita (Dk. 84 Puscas), Fredy, Seferi (Dk. 61 Dimitrov), Celal Dumanlı (Dk. 61 Bardhi)
Goller: Dk. 6 Yusuf Erdoğan, Dk. 36 ve 55 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Slowik (Kendi kalesine) (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 29 Bazoer, Dk. 34 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 40 Mohammed (Sipay Bodrum FK)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-1 yendi.
46. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda, top direkten döndü.
55. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan atağa çıkan Konyaspor'da Pedrinho'nun pasında Melih İbrahimoğlu, topu ceza sahası içinde Oğulcan Ülgün ile buluşturdu. Oğulcan'ın bekletmeden yerden ortasında arka kale direği önündeki Kramer, topu ağlara gönderdi.
64. dakikada Fredy'nin ara pasında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.
68. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Konyaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa Fredy, gelişine sert ve düzgün vurdu. Üst direkten dönen top, kaleci Slowik'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 3-1.
81. dakikada Prib'in sağ kanattan yerden sert ortasında Aleksic'in bekletmeden vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?