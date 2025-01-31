Konyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 Yendi - Son Dakika
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Konyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 Yendi

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 22. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 3-1 mağlup etti.

31.01.2025 22:46
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Murat Altan

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Oğulcan Ülgün, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı (Dk. 77 Prib), Melih İbrahimoğlu (Dk. 77 Aleksic), Pedrinho (Dk. 84 Uğurcan Yazğılı), Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Ndao), Kramer (Dk. 84 Umut Nayir)

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Üzeyir Ergün (Dk. 61 Cenk Şen), Taylan Antalyalı, Mohammed (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Okita (Dk. 84 Puscas), Fredy, Seferi (Dk. 61 Dimitrov), Celal Dumanlı (Dk. 61 Bardhi)

Goller: Dk. 6 Yusuf Erdoğan, Dk. 36 ve 55 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Slowik (Kendi kalesine) (Sipay Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 29 Bazoer, Dk. 34 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 40 Mohammed (Sipay Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-1 yendi.

46. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda, top direkten döndü.

55. dakikada Konyaspor, skoru 3-0'a getirdi. Sol kanattan atağa çıkan Konyaspor'da Pedrinho'nun pasında Melih İbrahimoğlu, topu ceza sahası içinde Oğulcan Ülgün ile buluşturdu. Oğulcan'ın bekletmeden yerden ortasında arka kale direği önündeki Kramer, topu ağlara gönderdi.

64. dakikada Fredy'nin ara pasında Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinden vuruşunda, top üstten auta çıktı.

68. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Konyaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa Fredy, gelişine sert ve düzgün vurdu. Üst direkten dönen top, kaleci Slowik'in sırtına çarparak ağlarla buluştu: 3-1.

81. dakikada Prib'in sağ kanattan yerden sert ortasında Aleksic'in bekletmeden vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Bodrum FK'yi 3-1 Yendi - Son Dakika

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