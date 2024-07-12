Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ederek Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde Pedrinho, büyük kulübün formasını giyeceği için mutlu olduğunu belirtirken, kulüp yetkilileri de transfer görüşmelerinin hızla devam ettiğini açıkladı.

12.07.2024 21:51
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Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pedrinho'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Asıl ismi Pedro Henrique Oliveira dos Santos olan Pedrinho, takımımızda 8 numaralı formayı terletecek" denildi.

İmza töreninden sonra konuşan Pedrinho, "Bu büyük kulübün formasını giyeceğim için çok mutluyum. Umuyorum birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Sosyal medya üzerinden bana gösterdikleri ilgi beni çok memnun etti. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere" dedi

Futbol Şube Sorumlularından Erkut Çağlar Çelik ise, "Pedrinho takip ettiğimiz futbolculardan biriydi. Geride bıraktığımız sezon takımının frikik, korner gibi duran toplarını etkili kullanan oyuncu skor noktasında büyük katkı sağlamıştı. İnşallah Konyaspor'umuza fayda sağlayacaktır. Takımımıza güç katacak isimler ile transfer görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. İmza aşamasına geldiğimiz futbolcular var" şeklinde konuştu.

Son olarak Bulgaristan ekibi CSKA 1848'de forma giyen Pedrinho, 2023-2024 sezonunda 12 gol atarken 6 da asist yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho ile 3 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika

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