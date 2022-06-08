Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı

08.06.2022 17:56
Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Maksimum fayda, minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz.

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Maksimum fayda, minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz." dedi.

Özgökçen, düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiklerinden bu yana kurumsallığa önem verdiklerini ifade etti.

Ekonomik açıdan kulübü zedelemeyecek ve takım oyununu oynayabilecek sporcuların transferlerini gerçekleştirdiklerini anlatan Özgökçen, "Takımdaki uyumu gördükten sonra kendimize bir hedef belirledik. İlk 10 hedefini aslında daha lig başlamadan güncellemiştik. Bu dönemlerde zor anlar yaşadık, üzücü hadiseler oldu. Ahmet Çalık kardeşimizin vefatı hem bizi hem futbolcu kardeşlerimizi hem de ülkemizi yasa boğdu. Yönetim kurulu üyesi arkadaşımız Fatih Korkmaz'ı kaybettik. O da çok önemli kayıptı." diye konuştu.

Transferler sürecek

Sezonu Konyaspor'un 3. bitirdiğini anımsatan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Konyaspor, ligi tarihindeki en yüksek puanla bitirdi. Üçüncülük bu dönem için bir başarı olabilir. Bu şehir hep en üstü hak ediyor. Dolayısıyla da mutlaka şampiyon olacaktır. 5 yıl ara verdiğimiz Avrupa maceramıza başlıyoruz, önemli bir deneyim olacak. Bunu için hazırlıklarımıza başladık. Sezonun erken başlaması, Dünya Kupası ve Avrupa maçları nedeniyle transferlerin çok erken bitirilmesi gerektiğini düşündük ve scout ekibimiz ligin ilk yarısından sonra yurt dışında tespitlere başladı. Transfere 5 oyuncuyla başladık. Bu daha bu devam edecek. Konyaspor'un 1 lirasını heba etmemek lazım. Bu politikadan da hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. Maksimum fayda, minimum harcama ilkesiyle hareket ediyoruz. Aldığımız 5 futbolcudan 4'ünü bonservis ödemeden aldık. Sadece Robert Muric'e bonservis ödeyerek transferleri gerçekleştirdik."

Özgökçen, kombine bilet fiyatlarının geçen sezonla aynı kalacağını da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da kafeteryadaki korkunç cinayet kamerada: Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü İstanbul'da kafeteryadaki korkunç cinayet kamerada: Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Gürsul'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası
Kaynak: AA

Konyaspor, Maksimum, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:03 İtibar davasını kazanan Johnny Depp, Amber Heard'ın kendisine ödeyeceği 8 milyon dolardan vazgeçebilir
17:41 Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, üretici ile market arasındaki fiyat farkına isyan etti
17:23 Beliz Başkır'ın takım arkadaşı Ebrar Karakurt ile paylaştığı fotoğraf gündem oldu! Ebrar'ın "Aşık oluyorum" yorumu dikkatlerden kaçmadı
17:21 Köpek sandığı timsahı seven adam, tek bacağından oldu
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 18:13:25. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor'da Avrupa mesaisi erken başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement