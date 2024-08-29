Konyaspor\'da Bouly Sambou İran ligine kiralandı, Niko Rak için transfer görüşmeleri sürüyor

Spor

Konyaspor'da forvet oyuncusu Bouly Sambou İran liginden Gol Gohar'a kiralanırken, Niko Rak için transfer görüşmeleri sürüyor. Stoper transferi için görüşmelere devam ettiklerini belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Önümüzdeki 2-3 günde stoper transferi netlik kazanacak" dedi.

Konyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede takımda düşünülmeyen Sokol Cikalleshi ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran yeşil-beyazlılar, golcü Bouly Sambou'yu da Gol Gohar'a kiraladı. Orta saha oyuncusu Niko Rak'ı da göndermek için görüşmelerine devam eden Konya ekibinde, 2-3 gün içerisinde stoper transferinin gerçekleşeceği öğrenildi.

Nuri Kaymak: "Stoper transferi 2-3 gün içinde netlik kazanacak"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, "Bouly Sambou ile kiralık olarak yollarımızı ayırdık. Niko Rak ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Stoper transferi 2-3 gün içinde netlik kazanacak. Cumartesi günü oynayacağımız Kayserispor maçına odaklandık. Avrupa'da transfer sezonun bitmesin ardından da fırsat transferleri için duruma bakacağız ama şuan için önceliğimiz stoper transferi" dedi.

Forvet oyuncusu Bouly Sambou, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 10 maçta gol sevinci yaşayamazken Niko Rak çıktığı 5 maçta 1 asist yaptı. - KONYA