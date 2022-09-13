14 puanla liderliğe yükselen Konyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, rondo oyun ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konyaspor'da hedef liderliği sürdürmek - Son Dakika

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