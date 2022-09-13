Konyaspor'da hedef liderliği sürdürmek - Son Dakika
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Konyaspor'da hedef liderliği sürdürmek

13.09.2022 17:42
Konyaspor'da hedef liderliği sürdürmek

GALATASARAY maçı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in lideri Arabam.com Konyaspor'un hedefi, liderliğini sürdürmek.

GALATASARAY maçı hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in lideri Arabam.com Konyaspor'un hedefi, liderliğini sürdürmek.

14 puanla liderliğe yükselen Konyaspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Taktik çalışmasıyla devam eden antrenman, rondo oyun ile sona erdi.

Galatasaray maçından da puanla dönüp, liderliğini sürdürmek isteyen Konyaspor, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı Galatasaray, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Kaynak: DHA

Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da hedef liderliği sürdürmek - Son Dakika

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