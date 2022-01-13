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Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek - Son Dakika

Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek

13.01.2022 11:47

27 yaşındaki Milli futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi spor camiasını yasa boğdu. Feci kaza sonrası Konyaspor'dan art arda anlamlı hamleler gelirken, Çalık'ın 6 numaralı formasını emekli eden yönetim şimdi de tesislere de Ahmet Çalık adını vermeye hazırlanıyor. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

Geçirdiği trafik kazasının ardından 27 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Çalık, Konyaspor 'u ve Türk futbolunu yasa boğarken örnek karakteriyle gönüllerde taht kuran oyuncunun anısı ölümsüzleşecek. Bu konuda vakit kaybetmeden harekete geçen Konyaspor Yönetimi, Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numaralı formayı emekli etme kararı aldı. Bu sezondan itibaren Konyaspor'da bir daha hiçbir oyuncu 6 numaralı forma giyemeyecek.

İLK YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA KARAR ALINACAK

Daha 2 ay önce kulübüyle sözleşme uzatan, aldığı tekliflere karşın Yeşil-Beyazlı takımda ekonomik koşulları sorun etmeden kalmayı kabul eden Ahmet Çalık'ın adı aynı zamanda kulübün yeni tesislerine de verilecek. Başkan Fatih Özgökçen'in gerçekleşecek ilk yönetim kurulu toplantısında bu kararı alacağı belirtildi.

KONYASPOR'UN ERTELEME TALEBİ KABUL EDİLDİ

Konyaspor yaşanan acı kazadan sonra TFF'den hafta sonunda oynanacak olan Başakşehir maçının ertelenmesini talep etmişti. Halen takım olarak şok içerisinde olan kulübün bu talebine TFF'den beklenen yanıt geldi. Federasyonun maçı ileri bir tarihe ertelediği duyuruldu. Başakşehir'in de Konyaspor'un bu talebini doğrudan kabul ettiği ifade edilirken maçın tarihi daha sonra açıklanacak.

MAÇ BİLETLERİ 6 TL'DEN SATILACAK

Öte yandan Konyaspor Yönetimi önümüzdeki hafta iç sahada oynayacakları Adana Demirspor maçının bilet fiyatlarını Ahmet'in anısına, forma numarasına ithafen 6 TL'den satılacağını açıkladı.

PARASI AİLESİNE ÖDENECEK

Fanatik'in haberine göre Ahmet Çalık için Konyaspor'dan bir hamle de sözleşme konusunda geldi. Yeşil- Beyazlılar, Ahmet Çalık'ın sezon sonuna kadar olan sözleşme yükümlülüklerini ailesine ödeyecek.

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Son Dakika Spor Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaspor'dan bir anlamlı hareket daha! Tesislere Ahmet Çalık'ın adı verilecek - Son Dakika
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