Konyaspor'dan Gaziantep FK'ya 3-0 Galibiyet - Son Dakika
Konyaspor'dan Gaziantep FK'ya 3-0 Galibiyet

17.08.2025 22:32
Teknik direktör Recep Uçar, galibiyeti anlamlı bulduğunu belirterek oyuncularını tebrik etti.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Gaziantep FK'ye karşı 3-0 galip geldikleri maçın ardından, "Çok değerli, anlamlı bir galibiyet. Bundan dolayı tekrar tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Gaziantep FK'nin geçen seneden bir çok oyuncusu devam ediyordu. Bizim gibi benzer özelliklere sahip bir takımdı. Kadro istikrarını koruyan bir takımdı. Özellikle geçiş oyunlarında çok etkililerdi. Bunun bilincinde olarak maça başladık. İlk 15 dakika iki takımın birbirini tarttığı bir maçtı. Belki de ilk hata yapanın geriye düşeceği bir maçtı. Onların hücumdan savunmaya geçişlerinde Adil inanılmaz araya girdi. Sonrasında Ndao'yu bulup hatalarını değerlendirerek 18'de öne geçtik. Sonraki bölümde geriye çekilmedik. Zaman zaman bizi ittiler ama pozisyonlar ürettik. İlk aklımda kalan Umut'la, Aleksic'le pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarıda aynı coşkuyu, arzuyu yansıtmak istiyordum ve nitekim 50'de Aleksic'in bulduğu golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde zaman zaman zorlandık, merkezi kapatmakta zorlandık. O bölümlerde de biraz özverimiz, biraz mücadele isteğimizle beraber pozisyon hataları yapsak da bu kazanma arzumuz sayesinde kapattık. Yeri geldi savunmacılar iyi oynadı, yeri geldi Deniz iyi oynadı. 2-0'dan sonra gol yemeden kapattık. 83'te yeni transferimiz Andzouan'nın attığı golle 3-0'ı bulunca bizim adımıza maç büyük oranda lehimize döndü. Oyunun genel anlamında da, son bölümde de bizim kontrolümüzde geçti. Baktığımızda çok değerli, anlamlı bir galibiyet. Bundan dolayı tekrar tekrar oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

