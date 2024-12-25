Konyaspor'dan Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Spor

Konyaspor yönetimi tarafından Olağanüstü Genel Kurul kararı alındı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz, bu akşam yapmış olduğu toplantıda Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir" denildi. - KONYA