Konyaspor'dan Trabzonspor Zaferi - Son Dakika
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Konyaspor'dan Trabzonspor Zaferi

Recep Uçar, Trabzonspor galibiyetinin ardından ligin kalan haftalarında ivmeyi sürdürmek istiyor.

03.03.2025 20:08
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- Recep Uçar: "Umarım ivmemize geride kalan maçlarda da devam ederiz"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçı sonrası, "Umarım bu ivmemizi ligin kalan 11 haftasında devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yerde gidip, kupada da hedeflediğimiz bir rüyamız var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bulunduğumuz konum artık ligin üçte birinin kaldığı bir dönem. Konumumuz hiçbirimizi açıkçası çok mutlu etmiyordu ama buradan bir an önce kurtulabilmek adına kendi sahamızda oynayacağımız maç bizim için çok önemliydi. İstanbul'dan çeyrek finalist dönüp Trabzon'u da yeneceğiz Allah'ın izniyle demiştik. Öncelikli olarak dört gün önce çok zor bir maç oynadık. Galatasaray'dan 1 puan alıp çeyrek finale adımızı yazdırdık. Onun verdiği pozitif enerjiyle de bugün maça başladık. Trabzon takımı bu sene onlar da zor dönemlerden geçiyor ama son ikinci yarıya baktığımızda ocak ayı itibariyle son altı maçın dördünü kazanan bir ekip. Her ne kadar deplasman karneleri çok iyi olmasa da çok öz güvenli, çok fazla içeride rotasyonun olduğu oyun oynuyorlardı. Maçın ilk yarısı her iki tarafın da fazla üretken olmayan bir oyun oldu. Kontra sonrası geçişle Kramer'in direkten dönen topu vardı. Maçın en net pozisyonuydu. Net pozisyon vermediğimiz bir bölüm oldu. 3 puan bize bir tık daha nefes aldırır ama bir şey kazanmadık. Şu anda 28 puanda aynı sıralamada devam ediyoruz. Ama son 1 haftada yaşadıklarımız bizim adımıza pozitif. O anlamda umarım bu ivmemizi ligin kalan 11 haftasında devam ettirip ligde arzu ettiğimiz yerde gidip, kupada da hedeflediğimiz bir rüyamız var, bir hedefimiz var inşallah orada da ulaşırız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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