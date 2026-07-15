Konyaspor Ebrima Colley ile Anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor Ebrima Colley ile Anlaştı

Konyaspor Ebrima Colley ile Anlaştı
15.07.2026 12:24
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Konyaspor, Ebrima Colley'i kiraladı. İmza töreninde başarılar dilendi.

Konyaspor, Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşma sağladı.

Konyaspor, Young Boys forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley ile satın alma opsiyonuyla kiralık olarak anlaşma sağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ebrima Colley'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

İtalya'da Atalanta, Verona, Spezia Calcio takımlarında oynayan Colley, Türkiye'de ise Karagümrük ile Süper Lig tecrübesi yaşadı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor Ebrima Colley ile Anlaştı - Son Dakika

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