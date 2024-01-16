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Konyaspor, Emmanuel Boateng ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Konyaspor, Emmanuel Boateng ile sözleşme imzaladı

Konyaspor, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Ganalı futbolcu, daha önce İsveç ekibi Elfsborg'da forma giymişti.

Konyaspor, Emmanuel Boateng ile sözleşme imzaladı
16.01.2024 - 12:13,
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Konyaspor, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, bugün Ganalı Emmanuel Boateng'i renklerine bağladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda düzenlenen törende 2.5 yıllığına sözleşme imzalayan Emmanuel Boateng, en son İsveç ekibi Elfsborg formasını giydi.

Daha önce sırasıyla Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC, Feyenoord Fetteh ve Feyenoord Ghana takımlarında oynayan Emmanuel Boateng, 26 numaralı yeşil-beyazlı forma giyecek.

Kaynak: DHA
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