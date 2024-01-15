Konyaspor, Emmanuel Boateng\'in transferi için görüşmelere başladı

Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başlandığını ve oyuncunun Konya'ya geldiğini açıkladı.

Konyaspor, İsveç ekibi Elfsborg ile Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için görüşmeye başladığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'in transferi için kulübü Elfsborg ile görüşmelere başlamıştır. Ganalı futbolcu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için Konya'ya gelmiştir" denildi.

2021-2022 sezonunda Elfsborg'a transfer olan Emmanuel Boateng'in, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. - KONYA