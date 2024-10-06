Konyaspor: Eyüpspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
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Konyaspor: Eyüpspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de İkas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Gol: Kutucu, Erdoğan, Aleksic.

06.10.2024 16:17
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Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Süleyman Özay, Bilal Gölen

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer (Dk. 86 Jevtovic), Guilherme, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Keyta (Dk. 67 Umut Nayir), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Prip), Pedrinho (Dk. 67 Aleksic), Kramer

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Dubois (Dk. 78 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Ampem, Midtsjö (Dk. 78 Shelvey), Saiz (Dk.74 Emre Akbaba), Ahmed Kutucu (Dk. 90+3 Dorukhan Toköz), Bruno (Dk. 74 Tasios)

Gol: Dk. 64 Ahmed Kutucu (İkas Eyüpspor), Dk. 71 Yusuf Erdoğan, Dk. 90+6 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+3 Boranijasevic, Dk.78 Bazoer, 90+7 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 32 Saiz, Dk. 45+4 Midtsjö (İkas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor konuk ettiği İkas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

60. dakikada topla buluşan Saiz'in ceza sahası dışından sert şutu kaleci Slowik'te kaldı.

64. dakikada konuk ekip öne geçti. Melih Kabasakal'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

71. dakikada yeşil-beyazlılar beraberliği yakaladı. Bazoer'in ara pasında sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

82. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasına Vezo'nun ters kafa vuruşunu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

90+6'da ev sahibi ekip öne geçti. Serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin yaptığı ortada Aleksic, yarım voleyle topu ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma yeşil-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor: Eyüpspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

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