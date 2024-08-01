Konyaspor, Fenerbahçe\'den Melih Bostan\'ı transfer etti

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Konyaspor, Fenerbahçe'den forvet oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllığına sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Konyaspor, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil- beyazlı ekip Fenerbahçe'de oynayan forvet oyuncu Melih Bostan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 91 numaralı formayı giyecek olan Melih Bostan, "Konyaspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Güzel bir aile ortamı olduğunu hissedebiliyorum. Pazartesi günü takımımızla ilk antrenmana çıkacağım. Heyecanlıyım. İnşallah hem kendim hem de kulübümüz adına çok güzel bir sezonu geride bırakırız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.