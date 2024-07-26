Spor

Konyaspor, Fenerbahçe'den Umur Nayir ve Melih Bostan ile anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarına devam eden Konyaspor, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Umur Nayir ile 2 yıllığına, Melih Bostan'la da 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Umut Nayir ve Melih Bostan, üçüncü etap hazırlık kampı için Slovenya'ya giderek takımla çalışmalara dahil olacak.

Yeşil-beyazlı kulüpten önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi. - KONYA