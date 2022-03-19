Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

19.03.2022 15:25
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. İdman daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, çabukluk hareketleri ve taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip bugün uçakla İstanbul'a giderek konaklayacağı otelde kampa girecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. - KONYA

Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda Fenerbahçe ile Konyaspor 42. randevuda Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Spor Toto Süper Lig, İlhan Palut, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika


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