Konyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan CORE egzersizleriyle başladı.

Çaykur Rizespor ile oynanan lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular, yenilenme çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada topla oyun ve şut çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı bitirdi.

Konyaspor, hazırlıklarına 18 Ağustos Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.