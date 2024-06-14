Konyaspor, FIFA'daki borçları ödeyerek transfer yasağını kaldırdı

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Konyaspor, FIFA'da bulunan 6 dosyayla ilgili tüm borçların ödenerek, transfer yasağının ortadan kaldırıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçtiğimiz aylarda futbolcuların ödenmemiş borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı almıştı. Ligin bitimi ile transfer yasağının kaldırılması için büyük uğraş veren Konyaspor yönetimi, bugün itibariyle tüm borçlarını ödeyerek transfer tahtasını açmayı başardıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "FIFA'daki 6 dosyamızı da bugün itibariyle hallettik. Tüm borçlar ödenerek transfer tahtamızı açtık. Transfer görüşmelerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi. - KONYA