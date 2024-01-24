Konyaspor, Filip Damjanovic ve Jakub Slowik ile sözleşme imzaladı

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KONYASPOR, stoper Filip Damjanovic ile 2.5 yıllık, kaleci Jakub Slowik ile de 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı ekip ara transer döneminde 2 futbolcuyu renklerine bağladı. Vozdovac ekibinden Sırp stoper Filip Damjanovic, 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Japonya takımı FC Tokyo forması giyen Polonyalı kaleci Jakub Slowik ise 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
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