Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak

Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar bu maçta 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek. Galatasaray'ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı müsabakada Konyaspor da ligde kalmayı hedefliyor. Ali Çamdalı yönetimindeki takım, son maç öncesi 15. sırada yer alıyor.

25.05.2024 12:08
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son maçında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar bu maçta 1 puan alırsa ligde kalmayı garantileyecek.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor, sahasında yarın saat 19.00'da Galatasaray ile karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar bu mücadele öncesi 37 haftada 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Galatasaray'ın şampiyonluk için sahaya çıkacağı müsabakada Konyaspor da ligde kalmayı hedefliyor.

Ali Çamdalı yönetiminde mağlubiyet yok

Yeşil-beyazlılar, ligin 19. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0, ligin ertelenen 16. hafta maçında yine deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör Hakan Keleş ile de yollarını ayırırken, küme düşme hattında 18. sırada yer aldı. Konyaspor, Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra 62 yaşındaki Bosna-Hersekli çalıştırıcı Fahrudin Omerovic ile mukavele imzaladı. Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 11 lig maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 14 puan elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsan yeşil-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü. Konya ekibi, 34. haftada deplasmanda Sivasspor karşısında aldıkları 1-0'lik mağlubiyetin ardından Omerovic ile yollar ayrıldı. Takım, Sportif Direktör Ali Çamdalı'ya emanet edildi. Ali Çamdalı yönetiminde 3 maça çıkan yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarından beraberlik, Samsunspor maçından ise galibiyet ile ayrıldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 5 kez sarsan Konyaspor, kalesinde 2 gol gördü. Konyaspor ligde son haftaya girilirken küme hattının 2 sıra üstünde 41 puan ile 15. sırada bulunuyor.

Konyaspor'da parola 1 puan

Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak. Konyaspor'un en yakın rakibi MKE Ankaragücü deplasmanda Trabzonspor ile, Hatayspor ise kendi evinde Rizespor ile karşılaşacak. Söz konusu maçların durumu Konya ekibini yakından ilgilendirecek. Galatasaray karşısında aldığı 1 puan ile ligde kalmayı garantileyecek olan Konyaspor, yenildiği takdirde ise rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray karşısında ligde kalmak için sahaya çıkacak - Son Dakika

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