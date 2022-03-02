Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

02.03.2022 17:55
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 5 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada pas ve çabukluk hareketleriyle devam eden idman, taktik çalışmanın ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Sportif Direktörü Adnan Erkan ile üst yöneticilik görevinde bulunan Ufuk Yaşar ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

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Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi Galatasaray'ın idmanını Sensibile de izledi Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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