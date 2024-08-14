Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

- Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: "Galatasaray maçına odaklandık"

Guilherme Sitya: "Galatasaray da ligdeki diğer bir aşama"

KONYA - Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor. Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Galatasaray maçına odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile birlikte güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktör Ali Çamdalı, "Galatasaray maçına 2 gün kaldı. Hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Kısa bir süre geçiriyoruz. Cumartesi oynadıktan pazar gününü izinli geçirdik. Pazartesi de çalışmalara başladık. Kısa bir hafta bizi bekliyor. Haftayı galibiyet ile bitirmek ve tabii ki moralli başlamak önemliydi. Bunu sağladık. Dediğim gibi biz maç maç gidip maç maç düşünelim istiyorum. Kasımpaşa tarafını atlattık. Çok şükür 3 puanı hanemize yazıp deplasmandan galibiyet ile döndük. Sezona böyle başlamak hem moral açısından hem de özgüven açısından çok önemliydi. O defteri kapattık, Galatasaray maçına odaklandık. Umarım Cuma günü taraftarlarımız ile birlikte güzel bir atmosferde güzel bir akşam yaşarız" şeklinde konuştu.

Guilherme Sitya: "Galatasaray'da ligdeki diğer bir aşama"

Konyaspor Takım Kaptanı Guilherme Sitya ise haftayı güzel kapattıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Galatasaray gibi bir maçla iç sahada başlamak her zaman iyidir. Buradaki teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarımız şu anda tamamen odaklanmış haldeyiz. Her karşılaşmaya maç maç hazırlanıyoruz ve Galatasaray da ligdeki diğer bir aşamamız bizim için" diye konuştu.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Guilherme, "Bu sezon içerisinde camiamızın bizi olabildiği kadar desteklemesini talep ve rica ediyorum. Aslında karakterli bir oyuncu grubumuz var ve tabii ki burada şehrimizin desteğini alırsak inanılmaz olacak" ifadelerini kullandı.