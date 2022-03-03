Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

SÜPER Lig'de ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekipte hedef sahasındaki maçtan puanla ayrılmak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, sahada pas ve 6'ya 4 oyunla devam eden antrenmanın ilerleyen bölümlerinde taktik bir çalışma gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.