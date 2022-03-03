Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

03.03.2022 11:07
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

SÜPER Lig'de ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

SÜPER Lig'de ikinci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Konyaspor, 5 Mart Cumartesi günü saat 19.00'de sahasında Galatasaray'la karşılaşacak. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan yeşil-beyazlı ekipte hedef sahasındaki maçtan puanla ayrılmak. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Futbolcular, sahada pas ve 6'ya 4 oyunla devam eden antrenmanın ilerleyen bölümlerinde taktik bir çalışma gerçekleştirdi. İdman, çift kale maçla sona erdi.


Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


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